Магнитогорск, Челябинская область, , 18:48 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области директор одного из муниципальных учреждений стала фигуранткой уголовного дела о растрате. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что в октябре 2019 года женщина дала своей подчинённой указание изъять из кассы учреждения 39 тыс. рублей. На эти деньги были куплены подарки и сувениры, которые гражданка использовала по своему усмотрению.

Женщине уже предъявили обвинение. Расследование продолжается.