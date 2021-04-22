Рим, , 18:44 — REGNUM 22 апреля в рамках 32 тура итальянской Серии А по футболу в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» встретятся «Рома» и «Аталанта». Главным арбитром матча назначен Джампаоло Кальварезе.

Стартовые составы команд:

«Рома»: Лопес, Ибаньес, Кристанте, Манчини, Карсдорп, Пеллегрини, Вильяр, Верету, Калафиори, Мхитарян, Джеко.

«Аталанта»: Голлини, Меле, Паломино, Ромеро, Джимсити, Госенс, де Рон, Малиновский, Фройлер, Иличич, Сапата.

На данный момент перед матчем 32 тура «Аталанта», набрав 64 очка, идет на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А 2020/21. «Рома» с 54 очками идет тремя строчками ниже.

В случае победы «Аталанта» продлит победную серию до пяти матчей.