Париж, , 18:44 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о формировании «Олимпийских виртуальных серий», куда войдут пять виртуальных дисциплин. Об этом 22 апреля сообщает «Игромания».

Соревнования пройдут с 13 мая по 23 июня 2021 года. Для проведения мероприятия комитет заключил договор с пятью спортивными федерациями и издателями видеоигр:

Международная автомобильная федерация (FIA) — Gran Turismo Sport (Sony);

Международный союз велосипедистов (UCI) — Zwift (Zwift Inc.);

Всемирная конфедерация бейсбольного софтбола (WBSC) — eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami);

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) — Virtual Regatta (Virtual Regatta SAS);

Мировая академическая гребля (FISA) — открытый формат.

Подобным мероприятием МОК надеется построить мост между виртуальным и традиционным спортом, а также привлечь как можно больше болельщиков. Сообщается, что все соревнования «Олимпийских виртуальных серий» будут отличаться по форме и концепции.

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