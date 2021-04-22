Загреб, , 18:36 — REGNUM Почти все страны ЕС превысили допустимый бюджетный дефицит в 2020 году из-за мер по смягчению последствий пандемии, сообщает Евростат.

Хорватия попала в группу стран с самым высоким дефицитом бюджета.

На уровне Европейского союза дефицит бюджета, выраженный как доля ВВП, подскочил до 6,9 процента в 2020 году с 0,5 процента в предыдущем году.

По подсчетам Европейского статистического управления, в еврозоне дефицит вырос до 7,2 процента с 0,6 процента в 2019 году.

Государственный долг как доля ВВП вырос на уровне ЕС в 2020 году до 90,7 процента с 77,6 процента годом ранее.

В Словении и Венгрии дефицит бюджета составлял 8,4 и 8,1 процента соответственно.