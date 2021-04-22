Москва, , 18:44 — REGNUM Блогер Мари Сенн написала, что скоро её не будет в TikTok-хаусе XO Team. Она опубликовала историю в своём Instagram-аккаунте 22 апреля.

Сенн призналась, что любит XO Team. «Возможно скоро я буду уже не тут… Поэтому ценю каждый проведённый день вместе», — написала блогер.

Добавим, что Мари Сенн также опубликовала пост, в котором намекает на грандиозный проект. «Я готовлю кое-что нереальное, и, мне кажется, я шла к этому всю жизнь», — пишет она.

https://www.instagram.com/p/CN-Ki27AhV_/

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