Москва, 22 апреля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Выходить из кризиса через организацию войны — это традиционная технология США, сообщил 22 апреля советник министра обороны России Андрей Ильницкий в интервью еженедельнику «Звезда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Он напомнил, что и Первая и Вторая мировые войны явились для США «палочкой-выручалочкой».

"Вариант выхода из кризиса через войну для США не нов. Так было в Первую мировую войну, так было и во Вторую мировую, когда США потеряли порядка 400 тысяч своих сограждан, что по американским меркам очень много, но при этом в отличие от остальных участников они из той войны вышли с прибылью. Так что выход из кризиса через войну — традиционный американский приём — методика остаётся, меняется только характер войн», — пояснил Ильницкий.

При этом он отметил, что в ближайшие несколько лет вероятность «горячей» войны будет невелика.

Средний американец не воспринимает войну как нечто страшное. Географическое положение США, с двух сторон прикрытых океанами, с севера родственной Канадой, а с юга слабой Мексикой, порождает ощущение собственной безнаказанности.

«В такой «тепличной» атмосфере и сформировалась американская нация. Кроме того, сейчас на командные посты в США выдвинулось поколение политиков, которые выросли на компьютерных стрелялках и на картинах, какие показывает CNN: вот прицел, вот — взрыв… Больше о войне американцы не знают ничего. Для них война — это в известном смысле захватывающее путешествие, это миссия по наведению демократии, экспедиция «доброй воли», это нечто такое, что происходит где-то на дальних рубежах — Югославия, Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия…», — пояснил советник министра обороны России.

Однако, несмотря на бесшабашность рядовых американцев и деградацию политических элит, есть серьёзные американские аналитики, осознающие уязвимость США для ответного удара России или Китая.