Киев, , 18:33 — REGNUM Двухпартийная поддержка со стороны США имеет критически важное значение не только для Украины, но и для многих европейских стран с демократическими ценностями, заявил 22 апреля глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Комментарий Арахамии приводит пресс-служба партии «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM.

Соратник Зеленского уверен, что если бы не двухпартийная поддержка США, то и Украина, и её соседи (Арахамия не конкретизирует, кто именно) находились бы сейчас в гораздо худшей ситуации.

«Российская агрессия угрожает не только Украине, но и другим демократическим странам нашего региона. Постоянная поддержка со стороны США — военная, экономическая, гуманитарная — критически важна для нашей способности держать оборону», — заявил глава фракции «Слуга народа».

Арахамия заявил, что действия России на границе с Украиной в рамках военных учений были проверкой — и «наши союзники в США и Европе не испугались… прислали четкий месседж Кремлю».

Напомним, что 12 апреля Зеленский во время поездки в Донбасс в общении с журналистомCNN заявил, что США, кроме слов поддержки, должны еще что-то сделать для того, чтобы Украина стала членом НАТО. Он отметил, что США, конечно, являются другом Украины, но президент Джо Байден «должен сделать больше», чтобы сдержать Россию. 20 апреля США объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере $155 млн; 21 апреля государственный департамент заявил о продолжении поддержки Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонительными системами.