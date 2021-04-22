Лос-Анджелес, США, , 18:33 — REGNUM В 2022 году состоится релиз мобильной экшен-игры по франшизе Battlefield. Об этом сообщается 22 апреля на официальном сайте компании Electronic Arts.

Разработкой проекта занимаются студии Industrial Toys и DICE. По словам представителей EA, сейчас игра находится на стадии тестирования, а в ближайшее время её официально анонсируют.

Напомним, Battlefield — это серия тактических шутеров с видом от первого лица, посвящённая преимущественно военной тематике. Последняя (пятая) часть франшизы вышла в 2018 году.

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