Ахтубинск, Астраханская область, , 18:30 — REGNUM В Астраханской области глава города Ахтубинска Сергей Заблоцкий покинул свой пост. Об этом ИА REGNUM 22 апреля сообщил в пресс-службе администрации муниципального образования.

Заблоцкий занимал пост мэра Ахтубинска с сентября 2019 года. После отставки он станет главой Ахтубинского района.

«Решение, конечно же, непростое. Мне было предложено возглавить Ахтубинский район с целью выработать эффективную модель его управления. Думаю, что это было вызвано тем, что мы совместно с вами за последние полтора года смогли выправить положение города, достигли хороших экономических результатов и сделали задел на дальнейшее развитие. Сегодня каждый из сотрудников мэрии понимает, какую работу он должен выполнять», — сказал Заблоцкий.

Временно исполняющим обязанности главы Ахтубинска назначен Николай Ламанов.