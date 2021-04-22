Тюмень, , 18:28 — REGNUM Жители Тюмени и гости города могут бесплатно пройти экспресс-обследования на коронавирус и поставить прививку от COVID-19 в торгово-развлекательном центре «Гудвин». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Вакцинация от коронавируса пройдёт 24 и 25 апреля с 10:00 до 14:00 по местному времени (08:00 до 12:00 мск) в порядке живой очереди без предварительной записи. Чтобы поставить прививку, нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Перед вакцинацией пациент должен заполнить анкету. На постановку второго компонента будут записывать в городскую поликлинику № 4.

«Городская территория здоровья» будет работать ТРЦ с 24 апреля по 1 мая на втором этаже.

Помимо прививки от коронавируса, можно будет узнать об уровене холестерина в крови экспресс-методом, проверить артериальное давление, получить консультацию врача-эндокринолога, пройти экспресс-тест на ВИЧ и определить уровень стресса с помощью теста Люшера.