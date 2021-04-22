Стокгольм, , 18:27 — REGNUM В Сети появился новый трейлер игры Biomutant, посвящённый масштабному миру проекта. Его опубликовали 22 апреля на YouTube-канале компании THQ Nordic.

Разработчики отметили, что в новом трейлере специально нет ни одной экшен-сцены. По их словам, ролик получился таким умиротворённым и позитивным потому что «в мире итак предостаточно динамичных, мрачных и суровых трейлеров игр».

Напомним, релиз Biomutant ожидается 25 мая 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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