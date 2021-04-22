Вашингтон, , 18:47 — REGNUM Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 547 тыс. на прошлой неделе, что стало новым самым низким показателем с начала пандемии коронавируса. Об этом 22 апреля сообщает Associated Press.

Число американцев, нуждающихся в пособии по безработице, уменьшилось на 39 тыс. На прошлой неделе было зарегистрировано 576 тыс. обращений. Количество еженедельных заявок на соцпособия спало после январского пика, когда цифры достигали 900 тыс. В тоже время данные намного превышают 230 тыс., уровень, который преобладал в преддверие экономического кризиса в марте прошлого года. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету.

Напомним, что до того, как коронавирус широко распространился в США, еженедельные запросы на пособие по безработице никогда не превышали 700 тыс.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в комитете Конгресса по бюджету США заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.