Екатеринбург, , 18:47 — REGNUM Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников около 1,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по городу.

Горожанину, работающему ведущим конструктором одного из уральских предприятий, позвонила мошенница, представившаяся представителем силовой структуры. Женщина сказала, что приобретаемые мужчиной лекарства якобы являлись поддельными. Также злоумышленница сказала, что «пострадавший» может вернуть деньги за лекарства, если оплатит «налоговый штраф» в 2 млн рублей.

Мужчина поверил мошеннице и отправил 1 млн 492 тыс. рублей преступникам. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 47-летняя жительница Екатеринбурга отдала мошенникам более 1,8 млн рублей.

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