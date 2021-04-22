Кембридж, Великобритания, , 18:22 — REGNUM Релиз масштабного дополнения Odyssey для игры Elite Dangerous состоится 19 мая 2021 года. Об этом 22 апреля сообщает издание Eurogamer.

На консолях дополнение выйдет осенью 2021 года. На PC его можно предзаказать в Steam, Epic Games Store и на официальном сайте разработчиков.

Дополнение Odyssey добавит в Elite Dangerous возможность путешествовать по поверхности планет пешком, а также сражаться с противниками от первого лица. По пути геймерам будут встречаться различные поселения и космические станции.

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