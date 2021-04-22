Каменск-Уральский, Свердловская область, , 18:22 — REGNUM В Свердловской области прокуратура начала проверку соблюдения трудовых прав работников психоневрологического интерната Каменска-Уральского. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Поводом для проверки стали публикации СМИ. Предстоит изучить доводы сотрудников этого учреждения и дать правовую оценку обоснованности начисления им заработной платы, стимулирующих выплат, а также достаточности персонала, обеспеченности средствами индивидуальной защиты и охране труда.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники интерната пожаловались на снижение зарплат. В областном минсоцполитики пообещали провести проверку.

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