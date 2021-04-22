Москва, , 18:20 — REGNUM Даже без формального объявления войны США будут конфликтовать с Россией, пытаясь измотать наши силы, сообщил 22 апреля советник министра обороны России Андрей Ильницкий в интервью еженедельнику «Звезда».

В основе этого лежит простой факт — Вашингтон официально провозгласил в доктринальных документах Россию, а также Китай, Иран и КНДР, своими противниками.

«Мы знаем, что Америка — это не естественно-историческое образование, а проект, созданный по схеме и живущий по инструкции. Поэтому американцы люди буквальные, и если в правовых документах прописано, что мы противники, то и поступать с нами следует соответственно — как с противником: если не воевать, то постоянно конфликтовать, изматывая наши силы», — пояснил Ильницкий.

Ранее он отметил, что Вашингтон остро нуждается в образе врага для того чтобы удерживать своих сателлитов в своей сфере влияния.

Читайте ранее в этом сюжете: США — слабеющая держава, которую уже превзошел Китай — Минобороны