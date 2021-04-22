Кэри, США, , 18:11 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store добавил в каталог множество приложений, в т.ч. маркетплейс Itch.io. Об этом 22 апреля сообщил портал Engadget.

В сервисе также появился браузер Brave, генератор 3D-моделей KenShape и графический редактор Krita. Издание отметило, что таким образом Epic Games стремится показать, что её платформа является более открытой, чем магазины Apple или Valve.

Напомним, Itch. io представляет собой онлайн-магазин видеоигр, ориентированный на инди-проекты. Эту платформу в 2013 году запустил Лиф Коркоран, она использует модель распространения, при которой геймеры платят за игры столько, сколько считают нужным.

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