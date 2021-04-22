Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 18:09 — REGNUM Резервный пенсионный фонд Республики Сербской, одного из энтитетов Боснии и Герцеговины, (PREF) получил прибыль в размере 4,3 млн евро в 2020 году, из которых он выплатит дивиденды в размере 2,6 млн евро Фонду пенсионного обеспечения и страхования по инвалидности.

Самый большой доход был получен от прошлогодней покупки акций Facebook, Raiffeisen Bank и Berkshire Hathaway известного инвестора Уоррена Баффета.

Общие доходы Фонда пенсионного страхования и страхования по инвалидности Республики Сербской за 2019 год составили 461 миллион евро.