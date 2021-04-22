Манчестер, Великобритания, , 18:05 — REGNUM 26-летний атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии Бруно Фернандеш озвучил руководству «красных дьяволов» условие, при котором продлит контракт. По информации Mundo Deportivo от 22 апреля полузащитник продлит контракт только в том случае, если в клубе останется Поль Погба, контракт которого с «манкунианцами» рассчитан до лета 2022 года. Сам же португалец рассчитывает на зарплату в размере 230 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Фернандеш принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

После 32 матчей «Манчестер Юнайтед», набрав 66 очков, идет на второй позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.