Москва, , 18:06 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России на майские праздники будет отдыхать внутри страны. Об этом 22 апреля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

«На майские праздники 75% — это Россия. Оставшаяся часть распределилась между Кубой, Мальдивами, Арабскими Эмиратами, Сербией, Сейшелами», — сказала представитель туриндустрии.

Также она отметила, что четверть внутреннего туристического потока приходится на тех, кто не планировал отдых в России, но решил воспользоваться им благодаря программе туристического кешбэка. Что касается этой программы, то её, по мнению Ломидзе, следует продлить до конца 2021 года, ограничив при этом в географическом плане. По ее мнению, эту программу не стоит распространять на наиболее популярные туристические направления.

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