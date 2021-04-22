Липецк, , 18:01 — REGNUM В Липецке 20 апреля пассажирский автобус насмерть сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Вечером 20 апреля на улице Октябрьской водитель автобуса городского маршрута № 322 сбил 13-летнего мальчика. От полученных травм ребёнок скончался. ДТП произошло в зоне действия пешеходного перехода.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Руководитель СУ СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов инициировал перед прокуратурой вопрос о передаче материалов уголовного дела следователям.