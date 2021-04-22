Нижний Новгород, , 18:00 — REGNUM Первая в мире размещенная в железнодорожном составе передвижная выставка с «эффектом присутствия» «Поезд Победы», посвященная Великой Отечественной войне прибыла сегодня 22 апреля, на Московский вокзал Нижнего Новгорода.

Экспозиция включает в себя восемь тематических вагонов, иллюстрирующих мирное время и последние часы перед войной, дорогу на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокаду, штабной вагон и бронепоезд, победу и возвращение домой.

Как отмечает министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, число нижегородцев, желающих посетить желающих посетить выставку «Поезд Победы» оказалось крайне велико.

«Поезд Победы» — это очень эмоционально тяжелая, но очень правильная выставка. Качество и глубина проработки темы, точные детали настолько реалистично погружают зрителей в военное время, что это непросто для восприятия. Выставка выбивает из быта и рутины, из обычного ритма, в котором мы живем, и погружает в события, через которые прошла наша страна», — подчеркнул он.