Москва, , 17:59 — REGNUM По самым оптимистичным для Вашингтона оценкам, Китай уже превзошёл США, а к 2030 году обгонит по всем показателям, сообщил 22 апреля советник министра обороны России Андрей Ильницкий в интервью еженедельнику «Звезда».

"По объективным показателям сегодня это слабеющая держава: если после Второй мировой войны ВВП США был равен примерно половине номинала мирового ВВП, то сейчас, по данным Международного банка, это 23−24%. А по паритету покупательной способности Китай уже превзошёл США и, даже по самым оптимистичным для Вашингтона прогнозам, к 2030 году выйдет на первое место по всем показателям», — рассказал Ильницкий.

На этом фоне обостряется еще одна проблема США — они утрачивают военное превосходство.

«И по китайским рейтингам, и даже по американским — например, по данным аналитической компании Global Firepower — наша армия считается второй в мире. А поскольку военный фактор в современном мире становится более весомым, к гегемонии США возникают дополнительные вопросы», — пояснил советник министра обороны России.

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