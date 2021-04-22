Анкара, , 17:59 — REGNUM Власти Турции приняли решение о введении круглосуточного комендантского часа на ближайшие три дня в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Соответствующее распоряжение выпустило 22 апреля МВД Турции.

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Как сообщается, комендантский час начнёт действовать по всей стране в 19:00 четверга, 22 апреля, и завершится в 05:00 понедельника, 26 апреля.

Согласно распоряжению властей, выход на улицу в предстоящие дни будет разрешён только для посещения продовольственных магазинов и аптек, визита к врачу, либо выгула собак, причём лишь в ограниченный период времени — с 10 до 17 часов.

Напомним, ранее Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля до 1 июня в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в этой стране.