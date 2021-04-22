Джакарта, , 18:49 — REGNUM ВМС Индонезии подтвердили, что 53-м морякам на борту подводной лодки Nanggala-402, пропавшей в водах к северу от Бали, хватит кислорода до 24 апреля. Об этом сообщает Jakarta Post.

«При отключении электроэнергии, кислорода на подводной лодке хватит на 72 часа. У нас остается время до до субботы примерно до 3 часов ночи. Надеюсь, что мы обнаружим их раньше», — заявили начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно.

Напомним, командующий вооруженными силами ИндонезииХади Тджахджанто заявил, что подводная лодка Nanggala-402 исчезла вскоре после получения разрешения на погружение.

Как сообщалоИА REGNUM, Индонезия обратилась за помощью к Сингапуру и Австралии для поиска подводной лодки Nanggala-402, пропавшей на севере острова Бали.