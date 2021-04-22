Токио, , 17:58 — REGNUM Компания NISA сообщила, что ролевая экшен-игра Ys IX: Monstrum Nox выйдет на ПК и Nintendo Switch в июле 2021 года. Анонсирующий трейлер был опубликован 22 апреля на YouTube-канале издателя.

Релиз ПК-версии Ys IX: Monstrum Nox в Steam состоится 6 июля 2021 года. В этот же день игра выйдет на Switch в США, 9 июля — в ЕС, а 16 июля — в странах Океании.

Разработкой игры занимается японская студия Falcom, её релиз на PlayStation 4 состоялся в феврале 2021 года, многие поклонники назвали Ys IX: Monstrum Nox одной из лучших игр серии, несмотря на наличие проблем, связанных с устаревшей графикой и низкой сложностью прохождения.

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