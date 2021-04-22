Екатеринбург, , 17:56 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 апреля дал старт работе Академии волейбола имени Николая Карполя. Это первый объект, построенный в Екатеринбурге к Всемирным студенческим играм 2023 года, сообщает региональный департамент информполитики.

Спортивный комплекс будет одним из учебных центров клуба «Уралочка», а во время Универсиады здесь будут проходить тренировки и соревнования.

«Это важнейшее событие для города, для Свердловской области и для России в целом. Волейбол у нас — один из самых популярных видов спорта. Сегодня им профессионально занимаются более 50 тысяч человек, в том числе 6 тысяч детей и подростков. Самые теплые слова хочу сказать в адрес Николая Васильевича Карполя, почетного гражданина Свердловской области, легендарного, всемирно известного тренера. Под вашим руководством, уважаемый Николай Васильевич, «Уралочка» 25 раз выигрывала чемпионат страны, неоднократно побеждала в самых престижных международных соревнованиях», — сказал Евгений Куйвашев.

Камень в основание академии губернатор и Николай Карполь заложили в августе 2019 года. Строительству был придан статус губернаторской программы. И уже сейчас — в апреле 2021 год — спортивный центр готов принять юных волейболисток.

«Вы наверняка не знаете всех возможностей этого места. Здесь менее чем в 300 метрах находится стадион, где мы можем заниматься лёгкой атлетикой, играть в футбол. Это даёт большие возможности для работы. Конечно, были и сложности, но губернатор Евгений Владимирович Куйвашев пообещал: найдём место и сделаем! И вот мы сегодня находимся здесь, в новой академии. Хотелось бы поблагодарить строителей, которые возвели это чудесное здание. Оно красивое и не мешает никому, а наоборот только украшает наш город», — сказал сам Николай Карполь.

В торжественной церемонии открытия академии волейбола приняли участие генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Спортивно-тренировочный блок академии включает в себя спортзал с трибунами на 410 мест, тренажёрный зал, беговую дорожку на 20 человек. В комплексе также общежитие на 70 человек с возможностью размещения в двухместных номерах. Здесь создано в том числе два двухместных номера с нестандартной мебелью для проживания спортсменов ростом выше двух метров. Также в комплексе — столовая, медико-реабилитационный блок и учебные классы.