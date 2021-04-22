Большое Село, Ярославская область, , 17:54 — REGNUM Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту сброса сточных вод в реку Юхоть. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место сброса Ярославский штаб ОНФ

Как пояснили в прокуратуре, проверка проводится в рамках надзора за исполнением федерального законодательства при реализации национального проекта «Экология». Как ранее сообщало ИА REGNUM в реку попали сточные воды, потому что только что сделанные в Большом селе очистные сооружения пока так и не запущены.

Работники природоохранной прокуратуры побывали на месте сброса.

«С выездом на место установлено, что стоки из централизованной системы водоотведения с. Большое село сбрасываются непосредственно в указанный водный объект из канализационной насосной станции, расположенной перед очистными сооружениями. Произведен отбор проб для проведения лабораторных исследований, по результатам которых будет решен вопрос о размере вреда, причинного окружающей среде загрязнением, привлечении к ответственности виновных лиц», — рассказали в Ярославской природоохранной прокуратуре.

На 26 апреля на объекте должна работать комиссия с участием департамента ЖКХ Ярославской области, после чего может быть принято решение о запуске очистных сооружений.

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