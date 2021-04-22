Москва, , 17:58 — REGNUM Не исключено, что стоимость отдыха в Египте для Российских туристов останется на уровне 2015 года. Об этом 22 апреля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если нет чартеров и частота ниже, чем в доковидный период, то стоимость растет. Такая же ситуация и с Египтом. Если будет даны разрешения на чартерные рейсы, то цены 2015 года, скорее всего, будут актуальны», — сказала Ломидзе.

Также она заявила, что у Египта в текущих условиях и при возобновлении прямого сообщения с РФ есть все шансы оказаться среди самых популярных направлений для российских туристов.

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