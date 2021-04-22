Гатчина, Ленинградская область, , 18:03 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать межбюджетные фонды Ленинградской области и Санкт-Петербурга для реализации совместных проектов петербургской агломерации. Об этом 22 апреля он объявил на представлении ежегодного отчета Законодательному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ленинградская область, река Вуокса Елена Молчанова © ИА REGNUM

Дрозденко отметил, что Петербург и Ленобласть тесно соприкасаются друг с другом, из-за чего сложно решать, например, для кого важнее транспортная развязка на административной границе — для жителей города или области, или когда строятся другие социальные, спортивные объекты, ведутся проекты комплексного благоустройства.

«Мы должны сделать смелый шаг навстречу друг другу — создать сквозные, совместные проекты, которые связаны с развитием двух территорий. И эти проекты обеспечить софинансированием из двух бюджетов регионов — создать совместные межбюджетные фонды для их реализации», — сказал губернатор Ленинградской области.

Александр Дрозденко также отметил, что к межрегиональным проектам могут присоединиться также Псковская, Новгородская области, Карелия и предложил создать аналогичную межрегиональную группу из числа депутатов Госдумы двух субъектов.

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