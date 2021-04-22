Ханты-Мансийск, , 17:48 — REGNUM Заместитель губернатора ХМАО Вадим Шувалов будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму. Об этом сообщается на сайте партийного праймериз.

Вадим Шувалов намерен быть избранным по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу, а также от Сургутской региональной группы №12.

Также по одномандатному Ханты-Мансийскому округу и по партийному списку заявились на участие в праймериз депутаты Госдумы от «Единой России» Татьяна Гоголева и Павел Завальный.

На участие в предварительном голосовании на выборы в Госдуму на сегодня заявились 48 жителей Югры. Напомним, единый день голосования намечен на 13 сентября 2021 года.