Киев, , 17:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 апреля отреагировал на начало отвода войск РФ от украинской границы после завершения учений.

Свое высказывание президент сделал через социальные сети, подчеркнув, что сокращение войск на границе пропорционально уменьшает напряжение.

«Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина стремится к миру. Благодарен международным партнерам за поддержку», — написал Зеленский в Twitter.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу принял решениезавершить «проверочные мероприятия"в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Шойгу дал поручение Генштабу и командующим с пятницы, 23 апреля, начать возвращение войск Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации. С марта Украина и ее западные партнеры устроили настоящую истерику из-за этих учений, заявляя, что таким образом якобы Россия готовится к военному вторжению.