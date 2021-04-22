Москва, , 17:46 — REGNUM США стремятся изъять ресурсы у всего мира и, в том числе у своих же союзников, сообщил 22 апреля советник министра обороны России Андрей Ильницкий в интервью еженедельнику «Звезда».

Он пояснил, что для мобилизации этих ресурсов Вашингтону необходимо убедить своих союзников, что война на пороге и никто их не защитит, кроме США.

При этом, отметил Ильницкий, Европа фактически перестала обладать хоть какой-то субъектностью.

«Поскольку Европа перестает обладать хоть какой-то субъектностью, на мой взгляд, пора прекращать использовать термин «коллективный Запад». Камуфлировать здесь нечего, надо прямо говорить, что за всем, что сейчас творится вокруг России, стоят США. И атмосфера предчувствия войны нужна им потому, что Америка перестаёт быть абсолютным гегемоном, каким стала после распада СССР», — отметил советник министра обороны России.

Тем не менее, к гегемонии США все чаще возникают вопросы, и для обоснования своей руководящей роли Вашингтону уже не хватает «русских хакеров», «чтобы отвлекать внимание от собственных проблем — например, от ситуации в экономике, от провальной ситуации с пандемией ‑ и более-менее достойно выглядеть в глазах партнёров».

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