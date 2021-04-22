Москва, , 17:47 — REGNUM Стоимость отдыха в Египте будет зависеть от уровня авиасообщения между Россией и этой страной. Об этом 22 апреля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

Именно это станет главным фактором, формирующим стоимость отдыха, если между странами возобновится прямое авиасообщение.

«И египетская сторона, и российские туроператоры заинтересованы в том, чтобы стоимость туров в Египет не изменилась по сравнению с 2015 годом. Но реально стоимость путевки будет зависеть от того, какие рейсы разрешат и с какой частотой», — сказала Ломидзе.

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