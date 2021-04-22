Прага, , 17:45 — REGNUM Власти Чехии не хотят эскалации в отношениях с Россией. Об этом заявил 22 апреля премьер-министр республики Андрей Бабиш.

«Мы не хотим эскалации. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией», — сказал он.

По словам Бобиша, в Праге надеялись, что Москва «признает несоответствие своей реакции» на высылку сотрудников посольства России в Чехии, однако «предложение чешской стороны о том, как успокоить ситуацию, осталось без ответа».

Напомним, 17 апреля власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы России в причастности к взрыву склада боеприпасов семилетней давности. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Однако в Праге сочли ответные меры «неадекватными» и поставили ультиматум, потребовав от Москвы отменить своё решение до 13:00 мск 22 апреля. По истечении этого срока МИД Чехии объявил о сокращении численного состава посольства России в Праге до количества чешских дипломатов в Москве.

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