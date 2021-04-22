Хельсинки, , 17:52 — REGNUM Власти Финляндии продлили до 25 мая 2021 года ограничения на въезд в свою страну, а также тестирование на всех пропускных пунктах Южной Финляндии до конца мая. Об этом 22 апреля сообщает издание Yle.

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Так, все въезжающие на территорию Суоми обязаны предъявить отрицательный тест на COVID-19, который был сделан в течение последних трех суток или справку, «внушающую доверие», о перенесенном ковиде. «Если такой справки нет, человека могут направить на тест», — говорится в сообщении.

Решение на тестирование въезжающих касается портов Хельсинки, аэропорта Хельсинки-Вантаа, а также многосторонних автомобильных пунктов пропуска (МАПП) Ваалимаа и Нуйямаа. Напомним, что МАПП Иматра закрыт для пассажирского транспорта.

«После въезда в страну обязательно соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Его можно сократить с помощью второго теста, который можно сделать не ранее чем через 72 часа после первого теста», — уточняется в сообщении.

Добавим, что до 25 мая все ранее введенные ограничения на въезд туристов продлены.

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