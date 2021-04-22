Тула, , 17:41 — REGNUM Женщина и пятимесячный ребёнок погибли в Тульской области, предположительно, от отравления угарным газом, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 22 апреля.

Тела 21-летней женщины и пятимесячного ребенка были обнаружены в квартире одного из домов на улице Спортивная города Богородицк. Тела обнаружил вернувшийся домой супруг женщины. Предположительная причина смерти — отравление угарным газом.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).