Приштина, , 17:49 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 21 апреля совместно с министром обороны Армендом Мехаем провел ознакомительную встречу с главой миротворческих сил НАТО в Косово (КФОР) генерал-майором Франко Федеричи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча прошла в офисе КФОР в Приштине в форме рабочего ужина.

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Темой встречи стало сотрудничество Косово и КФОР, текущая обстановка в сфере безопасности и институциональная стабильность. В тот же день Федеричи встретился также с главой МВД Косово Джелялем Свечлой.

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