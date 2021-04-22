Киев, , 17:38 — REGNUM Суть всех санкций, которые вводятся сейчас президентом Украины Владимиром Зеленским с помощью Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — это банальное коррупционное влияние на экономические процессы в стране, заявил в эфире украинского телевидения 22 апреля народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Парламентарий подчеркнул, что с помощью санкций Зеленский избавляется от нежелательных конкурентов.

«В этих санкциях я вижу банальное коррупционное влияние на экономические процессы с целью путем недобросовестной конкуренции перенаправить, перераспределить финансовые потоки. Устранить нежелательных конкурентов и присвоить чужое», — сказал депутат Рады.

Он добавил, что люди, находящиеся сегодня при власти, считают, что не понесут никакой ответственности за свои действия, так как обладают всей полнотой этой власти.

«Они управляют и правоохранительной системой, и судами, как это ни странно звучит, и фискальной службой, и министерствами и ведомствами, и праивтельством, и монобольшинством в парламенте. Это по сути власть одного человека. Поэтому эти люди решают на этом, как им кажется украинском Олимпе, судьбы финансовых потоков. Было ваше — стало наше… Они сами обвиняют, сами судят, сами вносят решение и сами его исполняют», — подчеркнул Кузьмин.

Народный депутат сделал акцент на том, в результате таких действий украинской власти бюджет страны ничего дополнительно не получает.

«Действуют они, во-первых, в собственных интересах, а потом в интересах олигархов. В том числе и олигархов западных, в интересах иностранного капитала», — резюмировал Кузьмин.

ИА REGNUM напоминает, что с февраля украинские власти периодически вводят внутренние санкции — сначала против оппозиции и оппозиционных телеканалов, потом — против бизнесменов, которые, как заявлено, ответственны за контрабанду. Сегодня президент Зеленскийутвердил решение СНБО Украины о введении санкций в отношении очередных 13 лиц, объявленных «контрабандистами». В свою очередь, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе, причём кратчайшим путем.