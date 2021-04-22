Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Американский актёр Джонни Депп пригласил российских зрителей посетить фильм «Великий». Его видео-обращение было опубликовано на YouTube-канале Exponenta Film.

В начале ролике Депп по-русски произнес: «Привет, Россия». Вступление актёра привело зрителей в восторг.

«Как это мило, он ценит своих русскоязычных поклонников», — написал пользователь Kara Sick.

«Так долго ждали этот фильм, а тут еще и такая приятная неожиданность, обязательно пойдем!», — прокомментировала Вера Стрекаловская.

«Не, ну после такого грех не сходить», — считает Павел К.

ИА REGNUM напоминает, что премьера драмы «Великий» состоится 22 апреля. Режиссёром киноленты является Эндрю Левитас.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты Джони Деппа растроганы: актёр встал на колени перед поклонницей