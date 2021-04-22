Жители ярославской деревни месяц выживают без воды
Данилов, Ярославская область, 22 апреля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Жители деревни Бухалово Даниловского района Ярославской области вот уже месяц вынуждены жить без воды. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на районное издание «Северянка».
Водоснабжение отсутствует у 23 жителей деревни, начиная с марта 2021 года. Раньше ситуацию спасало только наличие снега. О том, что сейчас происходит в Бухалово, корреспонденту ИА REGNUM рассказала староста деревни.
«Мы вообще без воды. К реке не подойти, питьевой воды вообще нет. У нас всё пусто. Снег кончился, людям в баню теперь нести нечего. Это неописуемо. Питьевая вода, только если кто кого попросит, чтобы в бутылках пятилитровых привезли. Вот и всё. Сейчас накапала вода в бочку. Чтобы посуду помыть. Люди в канаве бельё полощут. Это беда. Это издевательство над людьми. А впереди майские праздники и лето, так в деревне больше 100 человек будет», — говорит староста деревни Бухалово Татьяна Федюкова.
В селе есть водонапорная башня, которая после развала СССР находится в частной собственности. Ее владелец перестал качать воду, хотя раньше получал от других жителей соответствующую плату.
«Мы ему (предпринимателю — ИА REGNUM) платили, нам присылал сельсовет из Середы разнарядку, сколько собирать с человека денег. Мы собирали по 80 рублей. Всё было прекрасно. А сейчас он вообще прекратил, потихоньку качает воду, она как раз стекает к его брату. Понимаете, вот у него есть вода. У него ванна, у него туалет сливной. Ему нужна вода. Это за полтора километра от людей, которые на соц. обслуживании. А нигде нет воды», — переживает староста деревни.
Больше всего страдают именно пожилые люди, которые находятся на соцобеспечении. В деревне есть и колодец, который выкопали в 2018 году. Но, как говорят жители, пользоваться им запретил Роспотребнадзор из-за качества самой воды.
«Колодец закрыло СЭС. Вода в нем вообще непригодна не для чего. Администрация предлагает нам выкопать еще один колодец. У нас пенсионеры на соц. обслуживании. Если у них строить колодец, то это у кладбища. Они живут в 100 метрах от него. Но там копать нельзя. Мы проводили геодезические разработки, и нам сказали, что только за километр от реки есть питьевая вода. Вот они сейчас опять деньги там и закопают. На один колодец они бюджетные деньги потратили и ещё хотят выкопать колодец», — поясняет Татьяна Федюкова.
Как говорит староста деревни, от местных властей — Середского сельского поселения и администрации Даниловского района — помощи нет. Люди надеются, что после материала ИА REGNUM к решению проблемы подключатся в правительстве Ярославской области.