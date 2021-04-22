Данилов, Ярославская область, 22 апреля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Жители деревни Бухалово Даниловского района Ярославской области вот уже месяц вынуждены жить без воды. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на районное издание «Северянка».

Pixabay.com Водонапорная башня

Водоснабжение отсутствует у 23 жителей деревни, начиная с марта 2021 года. Раньше ситуацию спасало только наличие снега. О том, что сейчас происходит в Бухалово, корреспонденту ИА REGNUM рассказала староста деревни.

«Мы вообще без воды. К реке не подойти, питьевой воды вообще нет. У нас всё пусто. Снег кончился, людям в баню теперь нести нечего. Это неописуемо. Питьевая вода, только если кто кого попросит, чтобы в бутылках пятилитровых привезли. Вот и всё. Сейчас накапала вода в бочку. Чтобы посуду помыть. Люди в канаве бельё полощут. Это беда. Это издевательство над людьми. А впереди майские праздники и лето, так в деревне больше 100 человек будет», — говорит староста деревни Бухалово Татьяна Федюкова.

В селе есть водонапорная башня, которая после развала СССР находится в частной собственности. Ее владелец перестал качать воду, хотя раньше получал от других жителей соответствующую плату.

«Мы ему (предпринимателю — ИА REGNUM) платили, нам присылал сельсовет из Середы разнарядку, сколько собирать с человека денег. Мы собирали по 80 рублей. Всё было прекрасно. А сейчас он вообще прекратил, потихоньку качает воду, она как раз стекает к его брату. Понимаете, вот у него есть вода. У него ванна, у него туалет сливной. Ему нужна вода. Это за полтора километра от людей, которые на соц. обслуживании. А нигде нет воды», — переживает староста деревни.

Больше всего страдают именно пожилые люди, которые находятся на соцобеспечении. В деревне есть и колодец, который выкопали в 2018 году. Но, как говорят жители, пользоваться им запретил Роспотребнадзор из-за качества самой воды.

«Колодец закрыло СЭС. Вода в нем вообще непригодна не для чего. Администрация предлагает нам выкопать еще один колодец. У нас пенсионеры на соц. обслуживании. Если у них строить колодец, то это у кладбища. Они живут в 100 метрах от него. Но там копать нельзя. Мы проводили геодезические разработки, и нам сказали, что только за километр от реки есть питьевая вода. Вот они сейчас опять деньги там и закопают. На один колодец они бюджетные деньги потратили и ещё хотят выкопать колодец», — поясняет Татьяна Федюкова.

Как говорит староста деревни, от местных властей — Середского сельского поселения и администрации Даниловского района — помощи нет. Люди надеются, что после материала ИА REGNUM к решению проблемы подключатся в правительстве Ярославской области.