Нью-Дели, , 17:42 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 314 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало не только самым большим числом за время пандемии в самой Индии, но и рекордом среди стран мира. Об этом 22 апреля сообщает Associated Press.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 314 835 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 15,9 млн.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 2104 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 184 657.

Таким образом Индия занимает второе место в мире по распространению COVID-19, уступая только США, где зарегистрировано почти 32 млн случая заражения.