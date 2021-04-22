Ростов-на-Дону, , 17:35 — REGNUM В Ростовской области опровергли появившиеся в социальных сетях и мессенджерах слухи о приостановке плановой госпитализации в одной из центральных райбольниц, передаёт ИА REGNUM 22 апреля.

Информация поступила от жителей Сальского района. Якобы главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв распорядился сократить коечный фонд в лечебном учреждении и приостановить работу нескольких отделений в связи с дефицитом финансирования.

«В ЦРБ Сальского района плановая и экстренная медицинская помощь населению района в настоящее время оказывается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в соответствии с постановлением правительства Ростовской области и структурой учреждения», — сказано на сайте лечебного учреждения.