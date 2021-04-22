Москва, , 17:36 — REGNUM Российских туристов, находящихся в Турции по путевкам, вывезут на родину в плановом порядке до 1 мая. Об этом 22 апреля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

Большая часть туристов, которые находятся на территории Турции и Танзании — это организованные туристы, которые приобрели турпакеты с обратным перелетом.

«После прекращения авиасообщения было решено, что все туристы возвращаются в Россию в плановом режиме. Это значит, что они продолжают отдыхать и их заберут. В период до 1 мая все находящиеся там туристы будут вывезены. Это несколько десятков тысяч человек — 6 тыс. из Танзании и около 50 тыс. из Турции», — заявила Ломидзе.

Что касается самостоятельных туристов, то вопрос возврата им придется решать лично с перевозчиками.

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