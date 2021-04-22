Великий Новгород, , 17:45 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании правительства региона сформулировал основные задачи для региональных властей в свете послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщает 22 апреля пресс-центр правительства Новгородской области.

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Первым приоритетом губернатор назвал развитие здравоохранения, особенно его первичного звена.

«Вы знаете, что у нас огромная повестка в этом году по строительству ФАПов, по закупке оборудования и ремонту районных поликлиник. Одна из серьезных на сегодняшний день задач — расширение программ диспансеризации и профилактических осмотров», — сказал Андрей Никитин. Он поручил развернуть эту работу в районах быстро, но с учетом ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Касаясь вопросов поддержки семей с детьми и новых социальных выплат, объявленных президентом, губернатор поручил заместителю председателя правительства Новгородской области Анне Тимофеевой в кратчайшие сроки разработать нормативно-правовую базу на уровне региона по этим выплатам.

Чтобы войти в федеральную программу обновление домов культуры, библиотек, музеев в исторических поселениях и сельской местности, главам муниципальных образований поручено оперативно подготовить заявки на финансирование проектов. Также Никитин поручил региональному министерству культуры создать группу специалистов, которые помогут творческим коллективам Новгородской области правильно сформировать заявки на получение грантовой поддержки.

Глава региона напомнил, что в послании президента в качестве одной из приоритетных площадок по развитию туристической инфраструктуры был назван город Старая Русса — популярный курорт и историческое место. По мнению, большой потенциал для развития туристических проектов есть также в Великом Новгороде, на Валдае и в Любытине. Региональным чиновникам вместе с главами муниципальных образований поручено подготовить заявки на участие в федеральных проектах с учетом требований корпорации «Туризм РФ».

«Безусловно, мы все направления будем детально отрабатывать», — добавил Андрей Никитин, имея в виду и другие задачи, поставленные президентом.