Киев, , 17:30 — REGNUM Украинское министерство «реинтеграции временно оккупированных территорий» объявило тендер для украинских телерадиовещателей на территорию Крыма, сообщил 22 апреля вице-премьер страны, глава министерства Алексей Резников.

Чиновник подчеркнул, что это официально первый, «но далеко не последний» тендер для телерадиокомпаний, которые могут вещать на территорию Крыма и города Севастополя. Резников подчеркнул, что поддержка таких вещателей является важным элементом в нынешней информационной войне с Россией.

Вместе с тем вице-премьер пожаловался на скромное финансирование, которое не позволяет в полной мере реализовать эти планы. В настоящий момент на весь 2021 год для поддержки вещания и на Крым, и в Донбасс предусмотрено 50 млн грн (менее 2 млн долларов).

«Все понимают, что этого недостаточно. Поэтому я уже неоднократно обращался к народным депутатам во время ближайшей корректировки бюджета на 2021 год увеличить поддержку вещателей на уязвимые территории до 100 млн грн. Это дозволит не потерять тех, кто уже на грани», — отметил Резников.

Согласно официально информации, конечный срок подачи тендерных предложений по поводу вещания на Крым — 8 мая 2021 года, а старт тендерного аукциона запланирован на 11 мая 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2021 года в Киеве состоитсяпервый саммит проекта «Крымская платформа». Это инициатива, придуманная президентом Зеленским и его окружением, и заявляющая своей главной целью «консолидировать международные усилия с целью деоккупации Крыма».