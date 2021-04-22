Приштина, , 17:57 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 21 апреля провела встречу с представителями программы развития ООН Резартой Рекой, Альбертом Авдиу и Дарданом Кочани.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Хаджиу проинформировала представителей ООН о содержании текущих законов по борьбе с коррупцией, законов о декларации имущества и законопроекта о предотвращении коррупции.

Представители ПРОООН выказали заинтересованность к приоритетам минюста Косово. начиная от веттинга — проверки прошлого чиновников — до закона о конфискации незаконно нажитого имущества и борьбы с семейным насилием.

Стороны подчеркнули свою заинтересованность в установлении верховенства права в крае и готовность к сотрудничеству.

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