Москва, 22 апреля 2021, 17:29 — REGNUM Президент США Джозеф Байден стал единственным, кто надел маску, из более чем 40 мировых лидеров, участвующих в саммите по климату.
Видеотрансляция саммита, проходящего в онлайн-режиме, доступна всем пользователям Сети.
Причины, заставившие Байдена применить средства индивидуальной защиты в ходе общения с экраном монитора, пока остаются неизвестными.
Напомним, климатический саммит стал первым масштабным международным форумом, инициированным Байденом в роли президента США.
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