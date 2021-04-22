Москва, , 17:29 — REGNUM Президент США Джозеф Байден стал единственным, кто надел маску, из более чем 40 мировых лидеров, участвующих в саммите по климату.

Видеотрансляция саммита, проходящего в онлайн-режиме, доступна всем пользователям Сети.

Причины, заставившие Байдена применить средства индивидуальной защиты в ходе общения с экраном монитора, пока остаются неизвестными.

Напомним, климатический саммит стал первым масштабным международным форумом, инициированным Байденом в роли президента США.

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