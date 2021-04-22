Токио, 22 апреля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Международный Олимпийский комитет (МОК) утвердил музыку российского композитора девятнадцатого века Петра Ильича Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах 2021 и 2022, которые пройдут в Токио и Пекине соответственно. Об этом 22 апреля сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

Николай Кузнецов. Петр Ильич Чайковский. 1906

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 7 августа 2021 года, в Пекине — с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что во время Олимпийских игр в Токио спортсменам будет запрещено преклонять колено и участвовать в акциях движения BLM.