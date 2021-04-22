Приштина, , 18:36 — REGNUM Правительство Косово на своей восьмом заседании 21 апреля приняло решение об изъятии из программы экономического восстановления всех мер, средства на которые еще не выделены.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом из средств программы шесть миллионов евро было выделено на поддержку торговых ассоциаций с целью обеспечить выплату арендной платы и зарплаты работникам.

Также правительство выделило дополнительные средства (5,255 миллина евро) на выплату прибавок к заработным платам работникам сферы здравоохранения и безопасности в апреле и мае.

Еще восемь миллионов евро было выделено на выплату прибавок к пенсиям и социальным выплату для граждан, живущих на сумму меньше ста евро в месяц.

Правительство Курти пришло к власти 22 марта этого года. Программа экономического восстановления Косово была принята правительством Авдуллы Хоти и одобрена парламентом Косово в сентябре 2020 года.

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